Vidět byla na mostecké straně opět zkušená Iveta Korešová, která dala devět branek a z to šest ze sedmimetrových hodů. Mostečanky se tak ve finálové sérii ujaly vedení 1:0 a za týden se hraje v Mostě. Plzeň by musela vyhrát pod Hněvínem výraznějším skóre, ale to spíše spadá do kategorie sci – fi a Mostečanky už pomalu chladí šampaňské k oslavám devátého českého titulu.