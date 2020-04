Neobvyklé ticho, které zavládlo na mosteckém autodromu po zavedení vládních restriktivních opatření, prořízly motory závodních speciálů týmu Buggyra Racing. Piloti roudnické stáje poprvé před sezónou pořádně testovali na závodním okruhu.

„Po dlouhé době nám bylo opět umožněno vyrazit na závodní trať a začít se pořádně připravovat na nadcházející sezónu. Je to skvělý pocit zase cítit vůni závodního benzínu a spálených pneumatik,“ radoval se nad příležitostí testovat Tomáš Enge, nová posila Buggyry. „Jsme nadšení, že vůbec za současných podmínek můžeme testovat. Rozhodně stále věříme, že se většina letošních závodů odjede a my se chceme hned od začátku umisťovat na předních příčkách,“ přidal se ke svému novému týmovému parťákovi David Vršecký. „Současná situace je určitě složitá pro všechny závodní a sportovní týmy, SuperTrofeo Europe nám ale zatím akce neruší, jen je přesouvá, takže my věříme, že sezonu odjedeme ve sto procentech,“ sdílel optimismus Jiří Mičánek.

„Máme štěstí, že se naskytla tato příležitost testovat. Máme všechny naše okruhové speciály a většinu jezdců, tak abychom mohli zhodnotit, jak na tom aktuálně výkonnostně jsme a mohli se posunout někam dál,“ vysvětlil mentor týmu Martin Koloc.

Na mosteckém autodromu se tak najednou proháněly stroje čtyř specifikací. „Máme Clio z academie, přijeli kluci od Mičánka s Lambem, samozřejmě poprvé jezdíme na okruhu s Mercedesem GT3 a nechybí ani VKčko, kde jsme udělali nějaké změny na motoru, takže zjišťujeme, jak se to bude chovat na trati,“ řekl šéfkonstruktér Buggyry Vršecký.

V Mostě chyběli oba hlavní piloti trucků Adam Lacko, který si doma v karanténě zajezdil aspoň na herní konzoli, a Francouz Téo Calvet. Nejvíce kol tak v Mostě odkroužila mladá dcera Koloce Aliyyah. „Adam se sice ze Španělska už vrátil, momentálně je však stále v povinné karanténě. Téo se sem momentálně ani nemá šanci dostat, takže já jsem několik kol odjel, svezl se i Tomáš a jinak s VKčkem trénuje Aliyyah,“ dodal dvojnásobný mistr Evropy v závodech tahačů Vršecký.

„Mostecký test probíhal velice dobře, poprvé jsme vlastně měli možnost vytáhnout GTčko na okruh. Zkoušíme různá nastavení, sledujeme časy a sžíváme se s tím autem,“ hodnotil průběh Enge, jediný Čech se zkušenostmi z Formule 1. „David se učí, zjišťuje, jaké je to jezdit s autem, které má velký přítlak a neváží pět tun. Na takové auto jsou potřeba velmi rychlé reakce, bude to samozřejmě určitou dobu trvat, než si David na auto zvykne, ale jsem přesvědčen, že pak bude zajíždět stejné časy jako já nebo ostatní jezdci,“ hodnotil výkon svého parťáka Enge.

Azurové nebe, chladný vzduch a první kilometry na trati jen pro sebe, pro Vršeckého ideální seznámení s novým vozem. „Já jsem se vozil poprvé GTčkem, jsem z toho úplně nadšenej, všechno je tam jiné, já se učím každým kilometrem. Tomáš zajel referenční kolo a já se k tomu času snažím dostat. Pro mě je to něco nového a nové věci mě baví, takže za mě úplně skvělej den, “ řekl pozitivně naladěný Vršecký.