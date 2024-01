Bivoj dal během první třetiny souboje s Teplicemi dva slepené góly, prosadili se Peška a Vrzák. „Efdéčku" se povedlo snížit až ve třetí třetině, jenže branka litvínovského Dittricha znovu vrátila zápas do starých kolejí. Tepličtí se kontaktní branky dočkali necelé tři minuty před koncem, to už si ale Bivoj body do tabulky vzít nenechal.