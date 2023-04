Medailovou nadílku přineslo regionální kolo Festivalu tanečního mládí talentům ze studia Kamily Hlaváčikové z Mostu. Festival pořádal Svaz učitelů tance ze severních Čech. Mostečané v Děčíně ukořistili pět zlatých medailí, tři stříbrné a dvě bronzové. „Spousta úsměvů, nadšení a podpory. Skvělou atmosféru vytvořily nejen naše děti, ale i rodiče. Děkujeme,“ usmívala se šéfka tanečního studia Kamila Hlaváčiková.

Mostečtí tanečníci na soutěži v Děčíně. | Foto: Taneční studio Kamily Hlaváčikové

Nejstarší mostecká skupina DIamonds tančila na děčínské soutěži pět choreografii v různých tanečních stylech. A předvedli tak naprosto profesionální výkony. Choreografové a trenéři, kteří mostecké tanečníky připravili: Helen Peer, Antonín Dušek, Pavlína Černá, Adéla Hlaváčiková, Daniela Zemková. Asistentka choreografa: Anna Ptáčková.

Výsledky Tanečního studia Kamily Hlaváčikové z Mostu:



Skupina: Angels

Choreografie: Cuba Y Puerto Rico

Kategorie: Miniděti - Plesové formace + Single latino + Česká polka

Umístění: zlaté

Skupina: Stars

Choreografie: Step on the gas!

Kategorie: Děti - Plesové formace

Umístění: zlaté

Skupina: Stars Choreografie: Sunshine Kategorie: Děti - Single Latino formace Umístění: zlaté

Skupina: Stars

Choreografie: Na palubu

Kategorie: Děti - Show Dance formace

Umístění: bronzové

Skupina: Diamonds

Choreografie: Džungle

Kategorie: Junioři - Art Dance formace

Umístění: stříbrné

Skupina: Diamonds Choreografie: Rocky Kategorie: Dospělí - Plesové formace Umístění: zlaté Skupina: Diamonds Choreografie: Fiesta en Cuba Kategorie: Dospělí - Single Latino formace Umístění: zlaté

Skupina: Diamonds

Choreografie: The light of my soul

Kategorie: Dospělí - Art Dance formace

Umístění: stříbrné

Skupina: Diamonds

Choreografie: Strom života

Kategorie: Dospělí - Art Dance formace