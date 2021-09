V poločase dovolili Polkám jen 10 branek. „Soupeř nás moc neprověřil,“ řekla po střetnutí domácí stálice v brance Dominika Müllnerová, která se střídala v kleci s novačkou z Nizozemí Ellen Janssenovou.

Polky, jako nováček MOL ligy, od první minuty nestíhaly. Most je posadil na kolotoč a točil a točil.

„Byla to pro nás taková velká neznámá a nechtěly jsme nic podcenit. Ale věděly jsme, že musíme storprocentně dnes vyhrát a uběhat je, což se nakonec podařilo. Pro mě to byl ideální zápas,“ vyjádřila se mostecká posila Iveta Korešová, hvězdná házenkářka, která se ke hře vrátila po mateřské dovolené.

„V prvním zápase nikdy nevíte, co od toho čekat. Sice jsme viděly nějaká videa, ale netušily jsme, co budou Polky hrát. Bylo to takové malé překvapení, které nakonec dopadlo dobře,“ usmívala se brankářka Müllnerová, který za týden svůj tým potáhne doma proti silným Michalovcům.