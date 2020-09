Statečný výkon předvedl v prvním poločase nováček házenkářské MOL ligy z Plzně. Na rozjeté Černé anděly, kteří zatím odklidili z cesty všechny soupeře, to ovšem nestačilo. Srdnatě hrající Západočešky v Mostě nakonec prohrály 20:36 (12:19).

Mostecké házenkářky v zápase s Plzní. | Foto: Dominik Síbr

„S výsledkem panuje z naší strany spokojenost, pracovali jsme na tom, s čím jsme začínali před utkáním v Hodoníně a myslím, že po týdnu tréninku je posun znát. Trochu mě mrzí neproměněné šance z prvního poločasu, tam jsme si mohli udělat výraznější náskok, šance jsme na to měli. V šatně jsme si o poločase řekli, co je potřeba zlepšit, především pohyb a střelbu, lehce jsme poupravili obranu a druhý poločas už byl lepší, nedostali jsme ani tolik branek. To, co jsme chtěli, jsme zvládli a zápas splnil to, co jsme potřebovali,“ hodnotil mostecký trenér Ondřej Václavek.