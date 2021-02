"Závodím v kategorii U-18, která sdružuje ročníky 2003 a 2004. Další kategorií juniorů je U-20, v níž závodí starší lyžaři a lyžařky ročníků 2001 a 2002. Můj čas ze slalomu mi stačil na třetí místo právě i v této kategorii, a tedy zisk bronzu. Proto si domů přivážím kompletní sbírku medailí," vysvětlil šestnáctiletý student střední průmyslové školy v Mostě.

Marek uspěl v silné konkurenci. Na start slalomu a obřího slalomu se postavilo 90 juniorů a dalších více než 60 juniorek. I proto organizátoři museli vyvinout velké úsilí, aby se závody mohly uskutečnit v souladu s opatřeními proti šíření epidemie nemoci covid-19 a byly regulérní. "Ze svých výsledků mám velkou radost. Závod totiž nebyl vůbec lehký, trať náročná a hodná vrcholného měření sil. Svědčí o tom i velká úmrtnost. První kolo nedokončilo 41, druhé pak 17 závodníků," zhodnotil šampionát vítěz slalomu.

Spokojený je Marek i s titulem vicemistra v obřím slalomu. "Do prvního kola jsem šel naplno a udělal pár chyb, což se projevilo v dosaženém čase. Ve druhém kole jsem se proto snažil chyby minimalizovat a jet co nejrychleji. Ani tak to ale na prvenství nestačilo. Z odstupem času jsem ale za druhé místo rád. Když vezmu v potaz, že v kategorii U-20 starších závodníků mi výkon stačil na 5. místo, je to dobré. Byl to hodně vyrovnaný závod," upřesnil.

Skvělým vystoupením v Beskydech vyvrcholila Markova letošní sezona. V kategorii U-18 je šampionem republiky ve slalomu, v alpské kombinaci (super obří slalom a slalom), republikovým vicemistrem v obřím slalomu a vybojoval 3. místo v super obřím slalomu. "Makám na sobě a dobré výsledky mě nabíjejí do další přípravy. Na druhou stranu je ale nijak nepřeceňuji. Uvědomuji si, že každý, kdo chce něčeho velkého dosáhnout, musí dřít a věřit v to, co dělá. Mám před sebou hodně úsilí a odříkání, abych udržel krok se zahraniční konkurencí," zůstává lyžařský talent realistou.

Marek Müller se lyžování věnuje od svých čtyř let, začínal ve SKI CLUBU Litvínov. Od žákovských kategorií je členem M-ALGO teamu. Hlavním Markovým trenérem je Petr Záhrobský ml., v jehož skupině je na hostování. Byl členem republikového výběru žactva, nyní je součástí juniorského reprezentačního družstva. K největším úspěchům dosavadní sportovní kariéry patří tituly mistra ČR ve slalomu v kategoriích U-14, U-16 a U-18 a zlaté medaile z Olympiády dětí a mládeže.

Jan Foukal