Jen co vyběhla před zaplněnou mosteckou halu při představovačce házenkářka německého Thüringeru Iveta Korešová (za svobodna Luzumová), tak se dočkala bouřlivého uvítání od domácích i hostujících fanoušků. Není divu, v Mostě házená frčí, často tu hraje reprezentace, kde je Korešová ústřední tváří. Pak už jedna z nejlepších českých hráček mosteckým divákům moc radosti nepřipravila, protože svými devíti góly přispěla k pohárové výhře Thüringeru nad Mostem 35:27 (18:13).

Mostecké házenkářky (v černém) v zápase s Thüringerem. | Foto: Dominik Síbr

„Moc děkuji divákům za přivítání, bylo to skvělé. Mám zdejší halu ráda, často tu hrajeme s reprezentací. Tímto venkovním vítězstvím jsme udělaly velký krok k postupu, o který se chceme v poháru EHF poprat. Líbilo se mi, jak Most hraje ve vysokém tempu. My jsme tohle zlomily naší obranou a potom trošku rychlým útokem,“ řekla k zápasu Iveta Korešová.