Získat první body v evropském EHF Cupu, pokus šest! Mostecké házenkářky se v neděli doma rozloučí s účinkováním v evropském poháru, kde dosud nevybojovaly ještě ani bod. Chtějí to teď napravit. V jejich domácí hale bude proti maďarský Schaeffler. Zápas startuje v 19.00 hodin.

Mostecké házenkářky čeká poslední zápas v poháru EHF. Doma vyzvou madařský Debrecín. | Foto: Dominik Síbr

„Někdo by mohl říct, že už není o co hrát, ale v našem případě to tak rozhodně není a myslím, že ani soupeř nepřijede do Mostu jen na výlet. Rozhodně to nebude lehké utkání, o kvalitách Debrecenu už jsme se přesvědčili na jeho půdě. Ale stejně tak jsme se přesvědčili, že s ním dokážeme odehrát vyrovnanou partii. A chceme se pokusit na domácím hřišti odehrát co nejkvalitnější zápas a rozloučit se s Pohárem EHF se ctí a před domácími fanoušky se nám třeba podaří získat i první pohárové body. Doufám, že nás přijdou všichni do mostecké sportovní haly podpořit a společně s námi si utkání užijí,“ uvedl trenér mosteckých házenkářek Jiří Tancoš.