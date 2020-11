Poté, co bylo v minulém týdnu zrušeno utkání 3. kvalifikačního kola Evropské ligy kvůli pozitivnímu testu v maďarském týmu, se oba kluby dohodly, že bude odehrán pouze jeden zápas, který určí postupujícího.

V případě, že by utkání skončilo ve standardní hrací době remízou, bude se nastavovat 2x5 minut, pokud by se nerozhodlo ani v nastaveném čase, následoval by sedmičkový rozstřel.

Zápas se uskuteční v mostecké sportovní hale v sobotu 21. listopadu, tentokrát je ale začátek naplánován na 20:00 hodin. Hraje se bez diváků, ale utkání by mělo být přenášeno živě na kanálu Sport1.

Jan Pimper