V kvalifikaci o Evropskou ligu sice vyhrály 26:25 na půdě rumunské Cisnadie, ale ani to jim nestačilo. Rumunky totiž před týdnem ovládly duel v Mostě o jedinou branku vyšším skóre 27:26 a postup je jejich. Černí andělé si tak mohou vzpomenout na domácí duel, kdy v přehnaném respektu začali skórovat až po osmi minutách hry a kvůli technickým chybám spoustu nadějných šancí nedotáhli. Pro Most začínají být evropské poháry zakleté.

„Myslím, že jsme dnes viděli moc hezký zápas, i když tentokrát padlo méně branek než před týdnem,“ uvedl pro klubový web po utkání asistent trenéra mosteckých házenkářek Ondřej Václavek a pokračoval:

„Drželi jsme velmi slušné tempo během celého zápasu, chtěl bych vyzdvihnout bojovnost všech našich hráček od první do poslední minuty utkání a velmi profesionální koncentraci po celou dobu utkání. Na konci jsme se bohužel dostali do pasivity a neměli šanci skórovat, soupeř měl v poslední fázi utkání trochu víc štěstí. Určitě jsme ale tentokrát byli lepší, podali jsme lepší výkon než doma a po zásluze jsme vyhráli. O to víc mrzí, že nám výhra k postupu nestačí,“ doplnil Ondřej Václavek.