Martin Peterka: Dělali jsme, co jsme mohli. Srbové ale ukázali extra třídu

Má to jedinou chybu, avšak podstatnou. Výhry se čeští fanoušci nedočkali. V utkání s Polskem chvílemi prohrávali nejen hráči, ale také příznivci. Do české metropole dorazily stovky polských fanoušků a průběh zápasu jim nahrával. Nedej bože, aby se nějaký český fanda ocitl v jejich kotli.

Fanynka v polském pekle

„Chvílemi jsem si připadala jako v Polsku a ne v domácím prostředí. Jak se dostal soupeř do trháku, tak jejich fandové rozpoutali červenobílé peklo. Navíc se přede mě postavili a z balkonu nebylo vidět na hřiště. Z jejich bubnu a megafonu mi ještě teď hučí v uších: Polska, Polska… Přála jsem si více než kdy jindy, abychom vyhráli,“ popisuje své dojmy z polského „sektoru“ Růžena Kočíncová.

Z palubovky se mohlo zdát špičkování mezi diváky jako motivační. „Polsko je blízko. Dalo se čekat, že dorazí hodně jeho fanoušků. Alespoň to nebylo v hledišti jednostranné. Já osobně mám takové soupeření mezi fanoušky rád. Atmosféru to jenom zlepšuje,“ říká český křídelník Vít Krejčí, který debutoval na velké akci.

„Atmosféra mě příjemně překvapila. Moc děkuji fanouškům a omlouvám se. Slibuji jim, že budeme bojovat dál,“ vyslal vzkaz k basketbalovému národu Ondřej Balvín, který se svými spoluhráči dodržel.

Uběhlo čtyřiadvacet hodin a O2 arena se zaplnila do posledního místečka. Před halou to vypadalo, jako by se měla konat v Praze demonstrace.

Od čtyř hodin se od metra stanice Českomoravská valili fanoušci, kteří vytvářeli před turnikety různé skupinky. Nejdříve se však museli vyhýbat těm finským a polským, kteří po vzájemném střetu naopak proudili do podzemí. Čeští příznivci před arénou jasně převyšovali srbskou menšinu. Nejhlasitější byli bubeníci klubu Sršni Písek.

Fantastická podpora

Kulisa v hale připomínala zápasy v NBA. Nejenže bylo vyprodáno, ale moderátor neúnavně držel diváky „při vědomí“ i v různých pauzách. Zatímco proti Polsku byli čeští fanoušci z překvapivého vývoje utkání konsternovaní a často přenechali iniciativu protivníku, Srby jednoznačně přehlušili.

Uznání jim patří za to, že svůj tým neopouštěli za žádného stavu. Ani když prohrával o propastných třiadvacet bodů. Právě bouřlivé ocenění za každý koš nebo ubráněnou akci soupeře naléval energii jejich týmu.

„V Česku jsem určitě v lepší atmosféře nehrál. Lidi se zapojovali, za což jsem šťastný. Po celý zápas nás fantasticky podporovali. Jsem hrozně rád, že jich přišlo tolik a snad nám pomůžou i v dalších zápasech,“ přemítá český rozehrávač Ondřej Sehnal.

Jak se cítí hráč na palubovce, když jeho koš nebe povedenou akci ocení takové masy lidí? „Člověk má husí kůži. Bylo to super a nevím, jestli 15 tisíc fanoušků v Česku jen tak přijde na basket. Já jsme si to užil s plnou parádou. Pro český národ jsem tam nechal úplně všechno a myslím, že to můžu říct i za zbytek týmu. S týmem, který patří mezi top tři v Evropě, s nejlepším hráčem světa, jsme se poprali výborně,“ tvrdí Sehnal.

Jeho kolega a spoluhráč také z německého Braunschweigu Martin Peterka na rozdíl od něj pamatuje všechny epické bitvy českých basketbalistů ve zlaté éře. Zahrál si ve čtvrtfinále mistrovství světa i na olympijských hrách.

„Kvůli atmosféře to byl můj nejlepší zápase v kariéře. Tolik lidí fandících našemu týmu, to ještě nikde nebylo. Bylo to neskutečné a nezapomenutelné. Chtěl bych všem fanouškům poděkovat, že přišli ale hlavně za to, jak nás po celý zápas povzbuzovali. Škoda jen, že jsme jim nemohli dát výhru. Ale ukázali jsme, že umíme hrát tu naši hru. Doufám, že i na další zápasy přijde hodně lidí,“ přeje si Martin Peterka.

V pondělí proti Nizozemsku a ve čtvrtek proti Izraeli budou mít Češi v hledišti znovu výraznou převahu. Zmobilizovat by se ale měli před úterní řeží s Finskem. Do Prahy prý zavítalo na EuroBasket kolem pěti tisíc podporovatelů Suomi.

A ti se nezdráhají překřičet tábor soupeře nikde. Ani na eskalátorech v metru…