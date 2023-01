Odvetný zápas už tak dobře, ale nevypadal. Soupeř do zápasu vlítl a za pár minut vedl již o pět branek, ten musel vybojovat alespoň 2 body, aby postoupil do play-off. Most se pokoušel zápas srovnat, ale obránce a dobře rozchytaný brankář, je až do závěru třetí třetiny do ničeho zásadního nepustili. "Do zápasů jsme šli jako do každého jiného, první se nám povedl, ale už v závěru nás soupeř začal trochu přehrávat, to se podepsalo i ve druhém utkání, ve kterém si soupeř udělal velký náskok, ten se nám již nepovedlo srovnat. I tak jsme si vybojovali dobrou pozici do play-off." popisuje spokojený kapitán Tomáš Urban s hrající přezdívkou Tomy Urby, který je momentálně 2 nejlepší hráč základní části Winter Cupu.