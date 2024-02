První odehrané ligy letošní sezóny mají za sebou esport hokejisté Mostu. Ty odehráli Rehoc a Unlimited Esport Gaming ligu. I když v základní části se jim dařilo o něco více jako v play off, tak nakonec v Rehoc lize ukořistili čtvrtou příčku z celkových patnácti týmů.

ESPORT: Most zakončil ligu na čtvrtém místě. | Foto: Esport Mostečtí Lvi

"Na začátku play off přišla krize, kdy klub opustilo několik hráčů, to nás celkem srazilo a tak jsme nehráli moc dobře. Prohráli jsme nejen v boji o finále, ale následně i boj o 3. místo a tak, jsme se museli spokojit se 4. místem. Je to zklamání, ale pro nás to jsou další zkušenosti, které nás posunou dál. Teď probíhají tréninky jak na 3v3 ligu, tak i na 6v6, kterou letos chceme hrát také." popisuje kapitán týmu MOSTEČTÍ LVI - ESPORT Tomy Urby, který se po základní části umístil v obou ligách jako 4. nejlepší hráč.

ESPORT: Most zakončil ligu na čtvrtém místě.Zdroj: Esport Mostečtí Lvi

Další sezóna je za rohem a s ní i další boje o body. Letos si Most zahraje nejen 3v3 ligu, ale také již zmíněnou 6v6 ligu, které se každoročně účastní přes dvacet týmů. Most letos posílil o několik nových hráčů a tak věříme, že se jim bude dařit.

Neznáte ještě klub MOSTEČTÍ LVI - ESPORT?

Jedná se o nově založený klub, který před koncem roku 2022, začal reprezentovat město Most a hokejový klub MOSTEČTÍ LVI. Samotné reprezentování schválil předseda klubu MOSTEČTÍ LVI Lukáš Bednařík společně se senátorem Janem Paparegou a primátorem Markem Hrvolem. Klubu popřáli mnoho úspěchů.

Mosteckou halu čeká bitva: Do sebe se zakousnou nejlepší české týmy

Výkony, výsledky a zajímavosti z mosteckého esportového klubu, naleznete na oficiálním facebooku nebo instagramu klubu. Živé zápasy, pak můžete sledovat na klubovém YouTube v odkazech níže.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ KLUBU MOSTEČTÍ LVI - ESPORT:

Facebook: https://www.facebook.com/mostectilviesport

Instagram: https://www.instagram.com/mostectilvi_esport/

Youtube: https://www.youtube.com/@mostectilviesport