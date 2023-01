I když se jim podařilo snížit, soupeř je do ničeho zásadního nepustil a zápas skončil debaklem 1:8. "Na čtvrtfinále, jsme se celkem dost připravovali, měli jsme připravenou celkem silnou sestavu, bohužel těsně před začátkem náš obránce nemohl z technických důvodů nastoupit do utkání, proto ho musel zastoupit jiný hráč, který v klubu hraje hlavně pozici brankáře." popisuje kapitán týmu Tomáš Urban, který do prvního zápasu nastoupil jako obránce. "Bohužel obranu nehraji a tak zápas dopadl jak dopadl. Do druhého zápasu, jsme pozměnili pozice, já šel klasicky na křídlo a to už byl úplně jiný zápas." popisuje dál Urban, který nastupuje na virtuálním ledě pod přezdívkou Tomy Urby.