Mostečtí esport hokejisté oslaví ve čtvrtek roční výročí klubu od začátku reprezentace města Most a hokejového klubu MOSTEČTÍ LVI. Za roční působení se v lize dokázali dostat do finále a odnést si stříbrné medaile. Na čtvrteční výročí klub chystá komentovaný přenos ligového zápasu a speciální dresy.

Esport hokejisté také vstoupili začátkem listopadu do další ligové sezóny. Letos bojují hned ve dvou ligách v režimu 3v3 (Unlimited esport gaming a Rehoc). Vstup do sezóny jim zatím vyšel lépe v lize Rehoc, ve které z devíti zápasů dokázali osmkrát bodovat za plný počet a v tabulce jsou na druhé příčce z celkových patnácti týmů. Poslední zápasy si Most také otevřel střelnici, protože dokázal hned dvakrát přepsat klubový rekord v počtu branek v jednom zápase. Ze zápasu proti Traktor Zetor odcházel Most po výsledku 15:0 a se soupeřem Out Of Order po výsledku 16:1.

V lize Unlimited esport gaming mají odehráno dvanáct zápasů a z nich si dokázali připsat zatím 20 bodů, zde drží v tabulce páté místo z celkových patnácti.

"Snažíme se, aby hráči trénovali každý den a aby výsledky odpovídali nabité sestavě. Letos jsme do klubu přivedli pár zajímavých jmen a tak věřím, že se nám bude dařit. Zatím jsme na dobré cestě." popisuje kapitán Tomy Urby.

Neznáte ještě klub MOSTEČTÍ LVI - ESPORT?

Jedná se o nově založený klub, který před koncem roku 2022, začal reprezentovat město Most a hokejový klub MOSTEČTÍ LVI. Samotné reprezentování schválil předseda klubu MOSTEČTÍ LVI Lukáš Bednařík společně se senátorem Janem Paparegou a primátorem Markem Hrvolem. Klubu popřáli mnoho úspěchů.

Výkony, výsledky a zajímavosti z mosteckého esportového klubu, naleznete na oficiálním facebooku nebo instagramu klubu. Živé zápasy, pak můžete sledovat na klubovém YouTube v odkazech níže.

Tomáš Urban