Mostečtí esport hokejisté se dokázali v lize Rehoc 3v3 na PS4 probojovat bez jediné prohry v play-off až do finále, ve kterém se střetl s týmem RNM Liga Team.

ESPORT: Most slaví historický úspěch. V Rehoc lize vybojoval stříbro. | Foto: Mostečtí Lvi

Finále nezačalo pro Most vůbec dobře, prohrával již 0:2, ale mostečtí dokázali sérii snížit a poté i srovnat, vynutili si tak pátý zápas. Ten už ale patřil klubu RNM, který se končí na 1. místě. Historicky poprvé od založení klubu, se Most dokázal dostat až do finále, ve kterém i když padl, je tým s výsledkem spokojený. "Chtěl bych poděkovat celému našemu týmu, za bojovnost, kterou každý hráč nechal na ledě. I když srovnání série neskončilo se šťastným koncem, jsem s umístěním dost spokojený, protože historicky poprvé končíme na 2. místě. Pomalu nám končí sezóna, která je více než úspěšná. Ještě ale hrajeme TTR ligu, ve které také bojujeme o postup do play-off." popisuje kapitán Mostu Tomáš Urban.

ESPORT: Most slaví historický úspěch. V Rehoc lize vybojoval stříbro.Zdroj: Mostečtí Lvi

Umístění Mostu v ligách v letošní sezóně:

Rehoc liga 3v3 PS4 - 2. místo

RNM liga 3v3 PS4 - 4. místo

RNM liga 3v3 PS5 - Vypadnutí ve čtvrtfinále

RNM liga 6v6 PS5 - Poslední místo v tabulce

TTR 3v3 PS5 - Boj o play-off stále probíhá

Neznáte ještě klub MOSTEČTÍ LVI - ESPORT?

Jedná se o nově založený klub, který před koncem roku 2022, začal reprezentovat město Most a hokejový klub MOSTEČTÍ LVI. Samotné reprezentování schválil předseda klub MOSTEČTÍ LVI Lukáš Bednařík společně se senátorem Janem Paparegou a primátorem Markem Hrvolem. Klubu popřáli mnoho úspěchů.

Výkony, výsledky a zajímavosti z mosteckého esportového klubu, naleznete na oficiálním facebooku nebo instagramu klubu. Živé zápasy, pak můžete sledovat na klubovém YouTube v odkazech níže.

