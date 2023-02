Soupeř tahal za delší stranu provazu a zaslouženě zvítězil 2:0 na zápasy. Most ale soupeře potrápil, tomu však nenaznačuje vysoký výsledek 0:5 a 3:8. "Do zápasů jsme šli s obrovskou motivací, soupeř nás svou hrou ale zcela zaskočil, do ničeho zásadního nás nepustil a zaslouženě zvítězil. Srazilo nás také časté vylučování a neproměňování šancí." popisuje zklamaný kapitán týmu Mostečtí Lvi - Esport Tomáš Urban, který hraje pod přezdívkou Tomy Urby.

V letošní sezóně, se Most dokázal již podruhé dostat do čtvrtfinále, přes které se, ale už nedokázal neprobojovat dál. Tím pro mostecké esportové hokejisty končí letošní sezóna. Nová by měla začít za pár týdnů. "Nezbývá než se poučit z chyb a do nové sezóny nastoupit s lepší připraveností, přeci jen budeme bojovat opět od nuly. Děkujeme také všem fanouškům za podporu, jako poděkování chystáme merch, který již brzy zveřejníme na naší sociální síti. Velké díky patří také hráčům, za skvělou reprezentaci našeho města!" doplňuje kapitán Tomáš Urban.

Most padl ve čtvrtfinále s týmem Chlastpumpy a na pár týdnů mu skončila sezóna.Zdroj: ESPORT Mostečtí Lvi

Neznáte ještě klub MOSTEČTÍ LVI - ESPORT?

Jedná se o nově založený klub, který před koncem roku 2022, začal reprezentovat město Most a hokejový klub MOSTEČTÍ LVI. Samotné reprezentování schválil předseda klub MOSTEČTÍ LVI Lukáš Bednařík společně s primátorem města Mostu Janem Paparegou, oba klubu popřáli mnoho úspěchů.

Výkony, výsledky a zajímavosti z mosteckého esportového klubu, naleznete na oficiálním facebooku nebo instagramu klubu. Živé zápasy, pak můžete sledovat na klubovém YouTube v odkazech níže.

