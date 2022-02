Teď si prošel nepříjemnou novou zkušeností. Musel kvůli covidu-19 do karantény a na pohár do Písku za sebe poslat jen asistenta Ondřeje Václavka.

„Byla to pro mne úplně nová zkušenost a nezvyk koukat na zápas týmu, se kterým jsme se připravovali a muset při tom sedět doma. Děvčata to zvládla ale velmi dobře,“ naráží Struzik na středeční výhru 40:26 v semifinále Českého poháru, která Most posunula do finálové fáze tuzemské soutěže.

Mostečanky před duelem s Pískem byly více jak dva týdny mimo ostré zápasy vinou karantény soupeřů, nebo své vlastní. Návrat na palubovku je nepoznamenal a trenér Struzik věří, že zvládnou i sobotní duel ve Zlíně (od 18.00).

FOTO: Jako na divokém západě! Přestřelku nakonec vyhrály Pardubice

„Ve čtvrtek jsme neměli úplně standardní trénink. Z Písku jsme dorazili relativně pozdě, takže jsme se snažili tomu uzpůsobit přípravu, dali jsme si nějaká cvičení v posilovně a následně řešili a nacvičovali věci do obrany. Na sobotní zápas bychom měli být připraveni dobře. Z toho, co vidíme na trénincích je znát, že hráčky mají dost energie i do dalšího utkání a těší se na další zápas,“ uzavřel kouč.

(vev, pim)