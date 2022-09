"To je jedna z našich hlavních myšlenek v RunCzech – do běhaní a zdravého životního stylu chceme v dobrém slova smyslu zbláznit co nejvíce dětí. Jsme rádi, že jsme jim mohli ukázat třeba jejich vzory," prohlásil Carlo Capalbo, předseda organizačního výboru RunCzech. Závod půlmaratonu odstartuje v sobotu z Mírového náměstí v 15 hodin.

Rozdali několik podpisů a hezky si popovídali. Atleti seděli za stolem, žáci ZŠ Ústí nad Labem v ulici Pod Vodojemem zase na žíněnkách. "Jsem překvapený, tohle jsem nezažil a jsem z toho nadšený," prohlásil Jakub Zemaník, který si chce při Mattoni 1/2Maratonu Ústí na Labem zaběhnout osobák. "Vracím se tu potřetí a pokaždé jsem běžel rychleji. Doufám, že budu pokračovat v nastoleném trendu, forma je. Věřím, že to může padnout."

Mezi žáky dorazila také česká olympionička Kristiina Mäki, držitelka národních rekordů na 1500, 2000, 3000 a 5000 metrů. "Moc ráda chodím do jakýkoliv škol. I kdyby je to mělo jen motivovat k běhání, tak je super," dodala Mäki, známá česká běžkyně. "Jsem připravená dobře, snad to doběhnu. Chtěla bych běžet pod jednu hodinu a patnáct minut. Uvidíme, co se povede."

Tradiční půlmaraton je součástí sportovního svátku v Ústí nad Labem. Kromě běhání se letos poprvé pojede také Český pohár v para cyklistice, který se koná pod hlavičkou Českého svazu cyklistiky a začne dvě hodiny před hlavním závodem. Na rychlou trať vyrazí také handbikeři a tricyklisé.