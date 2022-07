Sranda to nebude ani s bundesligovým Bietigheimem. Naopak překvapit Mostečanky mohou proti starým známým soupeřům z Krimu Mercator ze Slovinska, nebo rumunské Bukurešti. Nejvyšší evropská soutěž startuje 10. září. Andělé jsou v osmičlenné skupině, kde je tak čeká celkem 14 zápasů. To je více jak polovina sezony v domácí soutěži.

„Já osobně jsem hrozně šťastná, protože zrovna Vipers Kristiandsand jsem si přála. Je to Liga mistryň, takže všechny týmy jsou TOP. Ale myslím si, že můžeme překvapit kohokoliv. To se nám ukázalo i tenkrát na zápase v Györu. Nezbývá nám nic jiného než do toho v přípravě pořádně šlápnout a připravit se, co to půjde. Motivaci rozhodně máme,“ komentuje los křídelnice Tereza Eksteinová, která po dovolené u moře už zase polyká kilometry běhu.

Skupiny Ligy mistrů.Zdroj: EHF