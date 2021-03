Už na čísle dvanáct se zastavil počet pozitivně testovaných mosteckých házenkářek na covid-19. Mostecký celek je v karanténě a je dost možné, že číslo ještě naroste. Další hráčky by měly absolvovat testy ještě do konce týdne. U všech hráček má nemoc naštěstí mírný průběh.

Mostecké házenkářky jsou v karanténě. | Foto: Dominik Síbr

"Černí andělé jsou v současné době v karanténě minimálně do 15. března, všechna jejich plánovaná utkání do té doby byla odložena (šlo o domácí utkání s Porubou 3. března a zápas 6. března v Olomouci). Definitivní návrat Černých andělů na palubovku bude konzultován jak s hygieniky, tak s lékařskými odborníky, s nimiž DHK Baník Most spolupracuje," píše severočeský celek na svém webu.