„Na neděli jsme měli domluvený přátelský zápas s týmem Prague Renegades, kteří se však kvůli aktuální situaci nemohli dostavit. Protože jsme se všichni na zápas hodně těšili, napadla nás myšlenka, že jsou na tom v okolních klubech podobně. Narychlo jsme oslovili kamarády a známé a podařilo se nám dát dohromady dvacet hráčů, kteří si chtěli fotbal v tak dobrém počasí užít. Většina z nás už přes dva roky pouze trénuje, jelikož oficiální soutěž ještě nebyla zahájena,“ popsal Ondřej Moutvička z Hunters Litvínov.

Hráči tak zavzpomínali na dětství – duel nebyl o klubové příslušnosti, rozdělení do týmů proběhlo volbou kapitánů. Tým v černočervené kombinaci vedle rozehrávač Hunters Litvínov Aleš Tomanec, do role kapitána týmu ve světlejších dresech se oblékl Libor Coufal, quarterback Znojmo Knights.

„Mezi hráči pak byli naši Lovci, tepličtí Nordians a také jeden zástupce Blades Ústí nad Labem,“ doplnil Moutvička k netradičním sestavám a zkušenostem hráčů. Jak střetnutí probíhalo? Tým v tmavších dresech šel po prvním touchdownu do vedení 6:0, ale protože první vyhrání z kapsy vyhání, tak zápas nakonec skončil 26:12 pro pro tým Libora Coufala. O skóre tady ale vůbec nešlo.

„Všem nám šlo především o to si zahrát v plné výstroji a v plném zápasovém nasazení. Všichni se shodli na tom, že by bylo dobré si akci co nejdříve zopakovat. Hunters Litvínov nyní také zahajují nábor hráčů na příští sezonu a doufáme, že ta už se uskuteční podle plánu,“ přeje si Ondřej Moutvička.