Durdis je šampionem. K jistotě titulu mu stačilo i nepopulární čtvrté místo

To, co před pár lety začalo nekvalitní dětskou motorkou, začíná narůstat do mistrovských rozměrů.

Jezdec Roman Durdis. | Foto: archiv R. Durdise

Mostecký jezdec Roman Durdis se o víkendu stal šampionem mezinárodního mistrovství České republiky Miniracing v kategorii Motojunior A 2020. Stačilo mu k tomu nepopulární čtvrté místo. Jak se závody na Slovakiaringu odehrávaly? Po skvěle odjeté kvalifikaci, kdy Roman Durdis vybojoval pole position, přišel start prvního závodu, který se bohužel nevyvíjel příznivě a stačilo to v cíli na těsné čtvrté místo. Zdroj: archiv R. Durdise Roman Durdis na trati. Foto: archiv R. Durdise Před startem druhého závodu začalo pršet a Durdis se těšil, že si spraví chuť, protože na vodě si hodně věří, ale bohužel… Ředitel závodního klání pro nepřízeň počasí závod zrušil. Nevadí! Do konce sezony zbývá pouze jeden závod a dosavadní zisk bodů mosteckého jezdce ze skvělé sezony znemožňuje soupeřům ho bodově předstihnout. Roman Durdis, který jezdí za motoškolu bývalého špičkového závodníka Lukáše Peška, tak předčasně splnil svůj letošní cíl.

