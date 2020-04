Vítězství bylo oznámeno e-mailem ve zprávě předsedy oblasti Jana Porta:

„Ukončuje se soutěž družstev dospělých – konečné pořadí zůstává takové, jak byla soutěž dohrána po základní části (vítěz Super Stars Most do kvalifikace o 1. ligu nepostupuje, jelikož je zrušena)“.

Vítězný tým pro ročník 2019/2020 tvořili Martina Krocová, Anna Natálie Kohoutová, Markéta Kohoutová, Tomáš Abraham, Jan Port, Marek Oros, Jakub Straka a Tomáš Pospíšil. Zrušeny byly zároveň i všechny soutěže jednotlivců, a to prozatím až do 7. června 2020. Zamrazeny byly i žebříčky ke 12. březnu 2020. Hráči Super Stars Most mají momentálně doporučený kondiční tréninkový program, který se bude modifikovat podle vývoje pandemie koronaviru.

(kro, vev)