Drobná házenkářka v podcastu Deníku: Koketovala jsem i s basketbalem

Narostla do výšky jen 159 cm, ale už dávno patří dvacetiletá Adéla Stříšková k oporám házenkářských šampionek z Mostu. Kdo by to byl řekl, že v minulosti hrála také basketbal.

Adéla Stříšková (vlevo) zapíjí poslední český titul. Mostečanky teď věří, že by si opět mohly zahrát Ligu mistrů. | Foto: Dominik Síbr

O čem házenkářka Adéla Stříšková v našem podcastu mluví?

- Třeba o tom, že vedle házené vyzkoušela například i basketbal, nebo stolní tenis. - O tom, že největší podporu má v rodině. - V čem ji zocelil nepříjemný rok 2020, kdy se paradoxně dostala do reprezentace? - Zda ji vadí narážky na její výšku a mnoho dalšího… Zdroj: Youtube Dominik Síbr, Václav Veverka