Mostecké házenkářky velmi dobře nakročily k zisku dalšího mistrovského titulu, ale rozhodně to neznamená, že by v sobotní odvetě už nebylo o co hrát. „Budeme se v příštím týdnu standardně připravovat, stále jsou věci, které chceme zlepšovat. Hrajeme rychle, což je dobře, ale chceme ještě například zapracovat na hře v útoku na postavenou obranu,“ naznačil plány trenér s tím, že před domácím publikem se Černí andělé budou chtít ukázat v tom nejlepším světle. „Bude to poslední zápas sezony a my budeme chtít před mosteckými fanoušky předvést kvalitní výkon. Finálovou sérii jsme začali dobře a na hráčkách je cítit, že jí chtějí dotáhnout do úspěšného konce. Tento tým má velký potenciál, chce hrát evropské poháry a ví, jak je každý zápas důležitý. Proto věřím, že podáme kvalitní výkon i v sobotu před domácím publikem,“ uzavřel Adrian Struzik.

JAN PIMPER