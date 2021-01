Jak dlouho využíváte sociální sítě?

S facebookem jsem začal před 12 lety. Tehdy šly některé aplikace jen s podporou facebooku, tak jsem se nuceně registroval. A během těch let se facebook změnil a změnil i funkci. Někdy později jsem pak začal používat i instagram. A samozřejmě jsem fungoval a funguji i na youtube, ale to jde momentálně více stranou.

Která sociální síť má z vašeho pohledu větší zásah?

Instagram je o vizuálu – jdo o zaujmutí fotkami. Ale cítím u něj, že člověk musí stále přidávat na atraktivitě. Lidé si velmi rychle zvyknou a chtějí víc. Také s nadsázkou říkám, že abych zaujal já, tak musím udělat stojku v trenclích na Everestu, zatímco jiným, stačí mít prsa. (smích) Na facebook pak dávám i nějaké informace a někdy i chytré věci a řeči. Výhoda facebooku je sdílení. Jak který materiál má větší dosah, ale momentálně asi instagram.

Hlídáte si soukromí? Co vše jste ochotný zveřejnit?

Mám osobní profil na facebooku, tam ale v posledních letech přidávám nové příspěvky jen výjimečně. Ale na profil sportovce přidávám téměř vše. Jak už jsem řekl, chce to invenci. Deset fotek ze stejné díry v ledu. Ale s mým tréninkem souvisí veškerý sport, který dělám a vlastně i strava, takže okruhy mám. Ale soukromí a rodina do toho nepatří, i když se občas mihnou.

Soukromí si tedy hlídáte…

Pokud jde o rodinu, tak to není jen moje soukromí, ale i dalších lidí. Ale netlačím to, když se to hodí, tak něco málo zveřejním.



Děláte si vše ohledně sociálních sítích sám, nebo na to máte lidi?

Ano, sám, ale v následujících měsících se to bude trochu měnit. Je třeba tomu dát řád, a to i vzhledem ke kampani, kterou chystáme směrem k pokusu o rekord v plavání pod ledem, který chystám, a následných workshopů. A mně to ušetří čas, když mi ještě někdo pomůže.



Nakolik u vás funguje zpětná vazba s fanoušky? Předpokládám, že jich nemáte málo.

Ještě nedávno se to dalo velmi dobře zvládat, ale nyní je to už na hraně. Odpovídám všem, ale někdy jen velmi stručně. Hodně lidí chce i radu, což už je časově náročné. Navíc se otázky opakují.



Do jaké míry spojujete samotný sport a marketing v rámci propagace svého obchodu Energy Vita?

Těch výdělečných aktivit mám více. Dobré je, že spolu všechny souvisí – potápění, otužování a strava. Takže v mých příspěvcích naleznete i odkazy na produkty Energyvity nebo workshopy otužování a freedivingu. To je to, co mě živí. Vlastně tak můžu říct, že momentálně mě živí i má aktivita na sociálních sítích.

Vidím v tom velký potenciál. To, kolik budu mít zákazníků a sponzorů a další mediální pozornosti, jako jsou podcasty, TV nebo noviny, jsou závislé i na počtu aktivních followerů. Vše je propojeno. Vzhledem k aktivitám a pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, který chystám, předpokládám, že půjdou hodně nahoru. A vlastně, sledujte mě – bude to mazec!Pokud o rekord uspořádáme v březnu v ledovcovém jezeře Weissensee, v rakouských Korutanech. Chci uplavat 91 metrů. Show spojím s charitou.