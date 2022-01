Právě konfrontace se slabšími soky dává Mostu příležitost protočit širokou lavičku, dát šanci hráčkám, které neodehrají tolik minut.

„A s jejich výkony v obou zápasech můžeme být spokojeni. Potvrdilo se, že do týmu patří, zapadají do konceptu, který se v klubu snažíme rozvíjet a zvládají svou roli v týmu tak, že kdykoli mohou naskočit do hry a plnit roli, kterou od nich očekáváme,“ dodal Václavek, který teď s týmem balí směr Polsko.

Most má na začátku roku výhodu „rozehrávacích“ zápasů, protože hned v následujícím víkendu přijde hit kola a to duel na půdě slovenských Michalovců, kde se bude s největší pravděpodobností rozhodovat o majiteli interligového titulu, o který se přetahují právě první Most a druhé Michalovce, oba celky od sebe dělí pouze jediný bod, i když Slovenky mají zápas k dobru. „U nich to nebude rozhodně nic jednoduchého, ale budeme jim chtít vrátit porážku z domácí palubovky,“ řekla mostecká reprezentantka Adéla Stříšková s výhledem na házenkářskou lahůdku.

