Covid začal naplno úřadovat i v házenkářské MOL lize. Mostecké házenkářky se měly v sobotu doma střetnout s Dunajskou Stredou. Duel je ale odložený. Most míří do karantény.

Mostecké házenkářky (v černém). | Foto: Dominik Síbr

"Mostecký tým byl do začátku příštího týdne poslán do karantény. Zakoupené vstupenky na sobotní utkání zůstávají v platnosti na náhradní termín zápasu, přesné datum bude ještě upřesněno," informoval celek DHK Baník Most. Házenkářky Mostu už přišly o zápas v minulém víkendu, kdy měly hrát na půdě prvních Michalovců, ale k duelu také nedošlo, protože Slovenky nastoupily do karantény.