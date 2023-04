/ROZHOVOR/ V tanečním světě vystupuje pod pseudonymem Zeky Rain, pravým jménem je Zdeněk Pulpán. Chomutovský tanečník bude v květnu reprezentovat Českou republiku na mistrovství Evropy ve Španělsku. Sní ovšem o mnohem větší akci – olympijských hrách, které budou v roce 2024 v Paříži a jejichž součástí bude poprvé Breaking (Breakdance), kterému se Pulpán věnuje a zcela mu propadl. Jaké to je být tanečníkem na vrcholné úrovni? Jakou cestu musel talentovaný Chomutovan ujít? Rok dokonce nemohl chodit a vše viděl černě. Nevzdal se, povstal a díky nepříjemné zkušenosti je dle svých slov dnes lepší.

Tanečník Zdeněk Pulpán alias Zeky Rain. | Foto: archiv Z. Pulpána

Jak jste se dostal k tancování? Co bylo tím prvotním impulsem, který vás donutil říct si: Já bych chtěl být dobrý v Breakdance?

Celé to byla láska na první pohled. Breakdance jsem poprvé viděl u kamaráda, který je také z Chomutova, jmenuje se Jiří Hanzelín a k breaku mě přivedl když mi bylo 12 let. Hned jak jsem to poprvé uviděl, okamžitě jsem věděl, že tohle je to, co chci dělat. Bylo to pro mě tenkrát tak neuvěřitelné, absolutně jsem nechápal, jak je možné se točit na hlavě nebo dělat různé stojky na jedné ruce. Dneska už to samozřejmě vidím trochu jinak, ale tenkrát jsem měl pocit, že kdo tohle umí, tak musí být super člověk. Ihned jsem začal zkoušet a trénovat a postupem času se moje vášeň k tancování jen prohlubovala. Příští rok to bude dvacet let, co se breaku věnuji a svůj život si bez toho neumím představit. Zároveň si uvědomuji, jak moc Breakdance můj život změnil a ovlivnil ve všech směrech.

Zdroj: Youtube

Četl jsem u vás na stránkách, že jste rok kvůli nemoci nemohl opustit postel. To musely být strašné okamžiky, když jste byl zvyklý na pohyb, tanec a teď jste nemohl nic. Jak jste zmíněné období prožíval?

Tohle bylo jedno z nejtěžších období v mém životě a všechno se to stalo prakticky ze dne na den. Vzpomínám si na to, že jsem se dostal až do situace, kdy jsem se bál, že už nebudu nikdy dál tancovat a že je se vším konec. Bylo to velmi komplikované, protože zpočátku doktoři nemohli přijít na to, co mi je a až po nějakém čase přišli s tím, že mám takzvaný Sudeckův syndrom, který způsobuje odvápnění kostí a s tím se zároveň nesly i velké bolesti, které jsem prožíval denně. Musel jsem dokonce spát i ve speciální poloze kvůli bolestem a to vše trvalo víc než rok. Nicméně když se za tím zpětně ohlídnu, tak to bylo právě tohle období, které mě nejvíc v tancování posunulo. Každý den jsem myslel na to, jak začnu zase normálně chodit a zase začnu trénovat. V momentě, kdy se můj zdravotní stav začal lepšit, rozhodl jsem se investovat všechen svůj čas i energii do tance. Díky tomuto zážitku jsem si uvědomil, co pro mě tanec skutečně znamená a jenom díky tomuhle období jsem sebral kuráž na to se sbalit a vyrazit trénovat do zahraničí úplně sám. Postupem času jsem nasbíral zkušenosti od těch nejlepších tanečníků z celého světa. Začal jsem pravidelně jezdit trénovat do Německa i do Polska a účastnil jsem se workshopů se světoznámými lektory, což se později ukázalo jako jedno z klíčových rozhodnutí v mém životě, které posunulo moje taneční dovednosti na úplně jinou úroveň. Takže v závěru jsem za toto období vlastně vděčný, nebýt těchto problémů, tak bych se k těmto krokům možná nikdy neodhodlal.

Tanečník Zdeněk Pulpán alias Zeky Rain.Zdroj: archiv Z. Pulpána

Tanec vás pohltil, že jste mu věnoval i cestování za hranice, stal jste se členem skupiny Saxonz. Jaká je vůbec cesta k tomu být až takhle dobrý, protože to určitě není jen o tom poslat video na ukázku a pak už s nimi vystupovat.

Členství v německé skupině The Saxonz beru jako jeden z mých největších životních úspěchů, vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejsilnějších a nejznámějších německých tanečních skupin, která má na svém kontě nespočet úspěchů a ocenění. Celé se to stalo když jsem cestoval do Německa a každý týden jsem tam pravidelně trénoval. Objížděl jsem různá města jako je Chemnitz, Drážďany a Lipsko, ve kterých tato skupina působí, abych s nimi mohl trénovat a učit se od nich, ale nikdy mě nenapadlo, že bych mohl být součástí skupiny jako takové, protože nejsem Němec a ani nemluvím německy. Trvalo to několik let než za mnou jednoho dne přišli, jestli se k nim nechci přidat a reprezentovat jejich jméno. Byl jsem dost zaskočený, protože jsem to vůbec nečekal, tenkrát jsem se soustředil jenom na trénování a nic jiného mě nezajímalo. Dneska to vnímám jako další milník v mém životě, protože díky této skupině dnes působím na německé taneční scéně o dost více a to jak v oblasti soutěží, tak v oblasti různých vystoupení a show. Dokonce občas v Německu i učím, ale pouze v anglickém jazyce. Také jsem vlastně jediný Čech, který reprezentuje německou breakovou taneční skupinu.

Dokážete odhadnout kolik času denně vám tanec, Breakdance sebere? Přijde mi, co jsem četl, že jste v něm pořád.

Breakdance se pro mě stal životním stylem, takže si bez něj svůj den neumím představit. Trénuji každý den a i když toho mám občas hodně, nebo se cítím unaveně, tak si stejně nějakou tu chvilku na tanec vždycky najdu. Normálně trénuji kolem 4 - 7 hodin denně a tréninky mám rozdělené na fáze. Občas jsou tréninky slabší, jindy naopak dost tvrdé, záleží zda se připravuji na soutěž nebo i na jiných okolnostech. Snažím se mít aspoň jeden den v týdnu volnější, ale stejně ho většinou trávím aktivně a to buď běháním, posilováním nebo jinou fyzickou aktivitou. Zkrátka miluji pohyb, mám rád když se pořád něco děje.

Zdroj: Youtube

Dá se na této taneční úrovni Breakdancem živit? Předpokládám, že máte i nějaké civilní zaměstnání, že?

Živit se tím dá, ale konkrétně v Čechách je to skoro až nadlidský úkol a to hlavně v menších městech, kde Breakdance ještě nemá pořádné zastoupení. Obecně vnímám to, že lidé v Čechách tomu nejsou moc otevření a proto zde nevzniká skoro žádná podpora ze strany města nebo státu. To doufám změní nadcházející olympijské hry, na kterých se Breaking poprvé objeví už příští rok. Sám si Breakem přivydělávám jak v Čechách, tak i v Německu a to tak, že učím děti, vystupuji na různých akcích a nebo dělám pouliční show. Nicméně primárně se živím prací v uhelné elektrárně Tušimice, kde pracuji jako zámečník.

Na videu to vypadá špičkově, dokonce některé prvky i bolestivě. Tohle dokázat chce asi i hodiny cvičení v posilovně, aby se člověk udržel na jedné ruce, získal pružnost svalů, sílu středu těla a podobně, mám pravdu?

Všechno je to výsledek práce s vlastním tělem. Není nutné tahat závaží v posilovně, cvičit se dá jen s vlastní vahou a ano, chce to čas. Hrozně záleží v jakých podmínkách začínáte a co jste za člověka. Pokud máte třeba trenéra a k tomu nějakou sportovní historii, nebo třeba základy z gymnastiky, tak pro vás bude mnohem snazší se Breakdance naučit a zvládnete to v mnohem kratším čase, než někdo, kdo je samouk a ke sportování měl vždycky daleko. Obecně velmi pomáhá i obyčejné protahovaní, čím větší flexibilitu máte, tím více se rozvíjí i vaše mobilita a tím pádem se vše stává mnohem jednodušší. Některé prvky jsou ze začátku bolestivé než si na ně tělo zvykne, ale to je nedílná součást Breakingu. Postupem času se tělo adaptuje na nové pohyby a člověk už ví co a jak má dělat, jak má správně spadnout, aby ho to nebolelo a tak dále.

Tanečník Zdeněk Pulpán alias Zeky Rain.Zdroj: archiv Z. Pulpána

Dbáte jako tanečník taky na životosprávu. Předpokládám, že nebudete milovník fast foodů.

Životospráva je pro mě velmi důležitá, chci aby mé tělo fungovalo jak má a zvládalo tu veškerou fyzickou zátěž. Hlídám si co jím a kdy to jím, také praktikuji přerušované půsty a snažím se být zkrátka fit. V tréninku je každé kilo navíc znát a já se potřebuji cítit co možná nejlehčí, ale zároveň musím mít sílu. Sem tam si dopřeji i něco nezdravého a tak nějak se to snažím vybalancovat, ale když mám období před soutěží, tak jsem většinou na dietě a můj jídelníček je o to víc striktní.

Jakou roli ve vašem tancování a snažení hraje rodina? Máte od ní podporu? Měl jste ji i jako menší, kdy vás třeba chtěli spíše vidět na hokeji nebo na fotbale než na tancování?

Podpora mé rodiny mi chyběla už odmala, jelikož jsem dělal něco, co je na pohled trochu zvláštní, obzvlášť pokud začínáte a moc toho neumíte. Nikdo tomu moc nevěřil a všem to přišlo hloupé, často jsem slýchal věci typu: „Kdy už si najdeš konečně pořádný sport?“ a tak podobně. Moje mamka brzo pochopila, že to co dělám, mě nějakým způsobem naplňuje a začala mě z rodiny podporovat jako první. Ostatní členové rodiny uvěřili až když přišly první úspěchy, někteří členové naší rodiny mě nepodporují dodnes a myslí si o tom své.

Chystáte se na mistrovství Evropy. Uskuteční se už v květnu. Co vás tam čeká?

Pokud jde o mistrovství Evropy, tak to organizuje Světová federace tanečního sportu a ta má v Čechách svoje zástupce, kteří vybírají reprezentanty na základě jejich tanečních dovedností a úspěchů v předchozích soutěžích. Moc informací ohledně mistrovství jsem ještě neobdržel, ale už vím to, že systém soutěže bude utkání neboli taneční souboj jeden na jednoho, na stanovený počet kol (tanečních vstupů jednotlivého tanečníka), kde verdikt hodnotí kvalifikovaná mezinárodní porota. Mistrovství se koná ve městě Almeria 6. a 7. května. Více informací ohledně soutěže bych měl obdržet během následujících dní. Tuto soutěž beru jako velkou příležitost, protože mám možnost reprezentovat sebe i Českou republiku na světovém pódiu, kde se utkají ti nejlepší z celé Evropy. Rozhodně to neberu na lehkou váhu a intenzivně se na to připravuji, chtěl bych předvést to nejlepší, co jsem se za celé ty roky naučil a reprezentovat na co nejlepší úrovni. Zároveň je to skvělá příprava na olympijské hry, které se konají příští rok v Paříži. Součástí olympijských her bude poprvé v historii již zmíněný Breaking (Breakdance) a bude to tedy velká premiéra.

Zdroj: Youtube

Co je vaším dosud neuskutečněním snem, kterého byste jednou rád jako tanečník dosáhl?

Mým velkým snem je vybudovat fungující taneční komunitu tady u nás v Chomutově a přesvědčit lidi, že Breakdance je víc než jen točení na hlavě. Chtěl bych to dostat více mezi veřejnost a přál bych si, aby to lidé začali respektovat stejně jako jiné umění a sporty. V Chomutově se tomuto umění věnuji pouze já a hrstka dalších lidí a je nás opravdu velmi málo. Chtěl bych to do budoucna změnit a zároveň začít organizovat akce a soutěže, na kterých by mohli lidé vidět, o čem Breaking skutečně je a že lidé, kteří se tomu věnují dokážou opravdu neuvěřitelné věci. Zároveň bych se chtěl kvalifikovat na olympijské hry v Paříži a nadále reprezentovat Českou republiku.