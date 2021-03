„V tomto týdnu se snažíme o návrat k regulérním házenkářským tréninkům, bohužel začínáme tak trochu znova, několikatýdenní pauza je samozřejmě znát, a když se podobný restart opakuje poněkolikáté v sezoně, je dost obtížné dostávat se zpět do formy,“ postěžoval si na klubovém webu trenér Jiří Tancoš.

„Vnímáme, že všechny hráčky ještě nejsou úplně ve své kůži a že na ně před koncem sezony bude o něco větší tlak, ale věříme, že se to změní a zlomí a podaří se nám dostat do slušné formy před zápasem s Michalovcemi, i když to samozřejmě ještě nebude ideální,“ doplnil mostecký kouč s tím, že trénink naplánuje Andělům i v sobotu, zpestří ho modelové utkání.

„Rozdělíme hráčky a nasimulujeme zápas, abychom si zkusili nějaké akce ve hře. Teď jsme ve fázi, kdy bychom měli trénovat vlastně pořád. Je ale jasné, že to není úplně možné a hráčky si potřebují také odpočinout, takže neděle už bude zase volná,“ uzavřel trenér.