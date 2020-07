„Začínáme trochu netradičně na kolech, protože sportovní halu budeme mít k dispozici až od začátku srpna. Až do konce měsíce se proto budeme pohybovat hlavně venku, zaměříme se především na kondiční přípravu, můžeme ale využít i sportovní halu v Lounech,“ uvedl trenér Černých andělů Jiří Tancoš s tím, že už v průběhu týdne jeho svěřenkyně absolvovaly i testy v Olomouci.

Zpestřením přípravy Černých andělů by mělo být exhibiční utkání v plážové házené, které tým chystá na středu 29. července. Uskuteční se na mosteckém Benediktu a součástí akce bude i předání medailí za první místo v uplynulém ročníku MOL ligy pro hráčky a realizační tým Černých andělů. V pátek 31. července se uskuteční první z přípravných zápasů mosteckých házenkářek, jejich soupeřkami bude tým DHC Plzeň, který se probojoval do nejvyšší ženské soutěže. Zápas se uskuteční ve sportovní hale v Lounech od 18:45 hodin. Vyvrcholením letní přípravy Černých andělů by mělo být Final 4 Českého poháru ve druhé polovině srpna.

Jan Pimper, Václav Veverka