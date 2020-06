Mostecké házenkářky touží opět po Lize mistrů, kterou si premiérově zahrály v poslední sezoně. Severočeský celek už v pátek 5. června poslal přihlášku, nominaci Černých andělů do nejvyšší evropské klubové soutěže posvětil i Český svaz házené.

Mostecké házenkářky opět myslí na Ligu mistrů. | Foto: Dominik Síbr

O tom, zda si mostecké házenkářky Ligu mistrů skutečně zahrají, ale bude rozhodovat takzvaná evaluační komise Evropské házenkářské federace (EHF). „Pro nás jsou v současné době důležitá dvě data, a to úterý 9. června, což je poslední termín pro podání přihlášek do Ligy mistrů. O den později zveřejní EHF seznam všech týmů, které využily možnosti a podaly si přihlášku do nejprestižnější evropské klubové soutěže,“ vysvětlil Radek Maděra z DHK Baník Most, který se podílel už na organizaci zápasů Ligy mistrů mosteckého týmu v letošní sezoně. Teprve z těchto přihlášek se bude vybírat šestnáct týmů, které si Ligu mistrů nakonec skutečně zahrají.