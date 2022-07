Jeho úkolem je navíc v současnosti zapracovat do týmu novou polskou pivotku a reprezentantku Dariu Somionku, jejíž příchod Most avizoval už před pár měsíci, protože klasický pivot v Mostě chyběl.

„Oproti minulosti tentokrát už poměrně záhy začínáme s házenou. Víme, na čem potřebujeme po uplynulé sezoně zapracovat, máme i novou pivotku, takže jí potřebujeme zakomponovat do týmu. Do konce července se budeme soustředit na sílu a vytrvalost v kombinaci s házenou, přitom u vytrvalosti se zaměřujeme na více aspektů,“ popsal polský trenér ve službách Mostu. Anděly tradičně čekají i přípravné duely, kdy 3. srpna změří síly s bundesligovým Zwickau, následovat bude měření sil s Thüringerem a potom turnaj Crystal Bohemia Cup.

„Přípravná utkání jsou pro nás důležitá, protože jak už jsem zmínil, čeká nás spousta zápasů. Je před námi náročná sezona, ale osobně se na ní moc těším. Ne každý má příležitost zahrát si s nejlepšími týmy, s nejlepšími hráčkami evropské, ale i světové házené. Pro rozvoj týmu i jednotlivých hráček to bude velmi důležité a jsem rád, že my to můžeme absolvovat,“ doplnil trenér Černých andělů.

