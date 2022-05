Už z prvního duelu si Severočešky přivezly domů luxusní náskok jedenácti bodů. Nikdo nepochyboval, že by jim měl titul proklouznout mezi prsty. A nestalo se tak. Na Západočešky vletěly hned od úvodu, v osmé minutě se dostaly na tříbrankový náskok, který udržely a navyšovaly až do závěrečného hvizdu, kdy mostecká hala vybouchla v bujarých oslavách. Dekorování českých mistryň sledovaly stovky lidí.

„Ale my vůbec nejsme zklamané, vemte si, jakou jsmě měly sezonu a končíme také s medailemi. Stříbro je pro nás historickým úspěchem a nikdo není psáno, že bysme v příští sezoně nemusely mít zlaté medaile právě my,“ usmívala se plzeňská kanonýrka Veronika Galušková, která po šedesáti minutách hry v kankánovém tanečku se svými spoluhráčkami poděkovala fanouškům, kteří za Plzní do Mostu přicestovali.

Knížku, jak slavit české tituly, už by mohla napsat mostecká brankářka Dominika Müllnerová, která má ve sbírce všech devět medailí, protože je v týmu od jeho postupu do elitní soutěže v roce 2010.

„A pořád je to jako bych vyhrála ten titul poprvé. Tohle se vážně neomrzí, těším se, jak to s holkama pořádně oslavíme,“ rozplývala se zpocená Müllnerová, která ve finále svůj tým zase skvěle držela a držet ho bude i v další sezoně. V té už ovšem nebude v mosteckém dresu působit házenkářská superstar Iveta Korešová. Jihočeská házenkářka v Mostě končí, chce se více věnovat synkovi Jakubovi a dlouhé cesty do Mostu na tréninky jí berou hromadu času. Pro Korešovou, která si udělala jméno v německé bundeslize, je tohle první český titul.

„Je to super pocit, nádhera. Jsem opravdu ráda, že jsem mohla díky Mostu tohle zažít. S házenou nekončím, ještě ale netuším, kde budu hrát. Možná to opravdu vyjde na Písek, kde jsem doma,“ řekla Korešová o své budoucnosti. Černí andělé sobotou zkompletovali sezonní trofejový hattrick, když vybojovaly zlato v českém poháru, zlato v českém play off a stříbro za dlouhodobou část MOL ligy.