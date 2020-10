S tímhle celkem se Mostečanky na evropské úrovni ještě nestřetly. Třetí kolo Evropské ligy je naplánováno na týden mezi 15. a 22. listopadem. V mosteckém klubu doufají, že se jim podaří získat výjimku pro trénování v hale, která by ve složité covidové době mohla být vydána 26. října.

„Pokud by to nevyšlo, budeme to mít hodně složité, ale máme nachystané i další alternativy, jak přípravu před evropskými poháry zvládnout,“ řekl na klubovém webu manažer severočeského celku Rudolf Jung s tím, že jeho klub udělá všechno proto, aby se mohl domácí zápas Evropské ligy odehrát v Mostě.