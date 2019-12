Jihočešky body zadarmo rozhodně nedaly. Zápas byl otevřený téměř padesát minut. Mostečanky začaly pracovat na rozhodujícím náskoku od 49. minuty, kdy po sérii proměněných útoků Sokolky konečně zlomily. Kvášové navíc hru „zpestřily“ osobní obranou, ale i tak se silová házenkářka dokázala prosadit osmkrát. Pět minut před koncem zápasu si Severočešky hýčkaly už desetigólový náskok. Trenér Jiří Tancoš navíc rovnoměrně protočil obě brankářky. Jak Müllnerová, tak Bezpalcová odchytaly poločas.

Trenéři po zápase:

Jiří Tancoš, trenér DHK Baník Most: "My jsme samozřejmě moc rádi, že jsme zvítězily, ale vůbec to nebylo jednoduché do padesáté minuty to byl vyrovnaný zápas. Přijeli jsme s taktikou, kterou jsme drželi celé utkání, což byla osobní obrana na nejlepší hráčku Písku a to nám vyšlo. S čím ale nejsem spokojený, to je množství technických chyb. Musím holky pochválit za celý zápas, hrály stále ve stejném tempu a to možná taky rozhodlo, to že máme širší kádr."

Kateřina Keclíková, trenérka Písku: "Zápas hodnotím podobně, padesát minut jsme dokázali držet tempo, ale na konci se ukázal náš úzký kádr. Hráčky, které dostaly dnes více prostotu a měly zabojovat o sestavu musí ještě víc přidat. Hráli jsme proti nejlepšímu týmu MOL Ligy, takže jsme nemuseli být svázáni nervozitou a mohli jsme hrát uvolněně, nikdo nečekal, že získáme nějaké body, ale chtěli jsme předvést co nejlepší výkon, což se nám padesát minut dařilo. Vedlo se nám dobře v útoku, holky se dokázaly porvat s tou osobní obranou, ale na konci jsme začali dělat zbytečné chyby a dostávali jsme branky z rychlých protiútoku, což je největší mostecká zbraň."

Most je po dvanácti zápasech MOL ligy lídrem soutěže se ziskem 22 bodů. V následujícím víkendu se představí doma, kde přivítá pražskou Slavii.