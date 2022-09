Valašky tři dny před startem soutěže měnily trenéra, když od týmu odešel Jiří Řezník a narychlo ho nahradil Jiří Mičola. „Spadl jsem do toho rovnýma nohama, jsem u týmu od středy. Navíc jsme hned v prvním kole narazili na mistra. Úvodní poločas ukázal velký rozdíl v brankářkách, kdy výborná Müllnerová nás vychytala hned po tom, co jsme se dostali do střeleckých pozic. Jsem rád, že jsme dokázali s domácími hrát rychlou házenou, ale my kondičně na tom ještě tak nejsme,“ hodnotil zlínský trenér.