Černí andělé, jak se domácímu družstvu DHK Baník, přezdívá v pátek už podstoupili na covid testy, na jejich výsledek se čeká.

„Samozřejmě nás to mrzí, ale co se dá dělat. Na zápas jsme byli velmi dobře po všech stránkách připravení a navíc v plné síle,“ řekl trenér mostecké party Jiří Tancoš.

Tým Vácu informoval Evropskou házenkářskou federaci (EHF) a tým DHK Baník Most, že výskyt pozitivního testu v týmu mu neumožňuje odcestovat k utkání. EHF následně rozhodla o zrušení sobotního utkání.

Nyní se čeká na vyjádření maďarských úřadů, které by mělo padnout na začátku příštího týdne, zda bude možné odehrát zápas alespoň v příštím týdnu. Jakou formou by se tak případně stalo, v tuto chvíli ještě není jasné.

Andělé tak opět musí měnit plány. „Všechno nám to zase nabouralo, byli jsme nastavení i mentálně, psychicky, ale musíme se s tím nějak vyrovnat. Na druhou stranu to není úplně špatné, protože v úterý a ve středu budeme hrát ligu s Olomoucí a s Pískem. Oba domácí zápasy by nás mohly dostat do tempa. Může se stát, že bude někdo negativní i u nás, ale nevíme. Na testy máme jít zase v pondělí a pak ve ve čtvrtek před případnou cestou do Maďarska.“

Tancoš má informace, že pozitivní nález měla pouze jediná maďarská hráčka. „Problém byl hlavně v tom, že tamní úřady nedovolily vycestování z Maďarska. Přesná tamní opatření neznám, každopádně je nepustily,“ uvedl kouč.

Podle jakého modelu se evropská konfrontace uskuteční není zatím jisté. „Zatím jsou to všechno jen dohady, spekulace. Ve hře by snad bylo jedno nebo dvě utkání u nás, nebo by se nehrál zápas žádný. Je pravděpodobnost, že budou mít v kádru i v příštím týdnu nakažené.“

Velké plány do budoucna si vzhledem k současné koronavirové situaci nedělá ani mostecký tým. „Daleko neplánujeme, protože nás navíc čeká reprezentační pauza. Z dohrávek už nám zbývá jen Poruba. Škoda, že se nehraje pohár, protože jsme byli, jak už jsem říkal, dobře připravení.. I když aktuální formu a velikost herního výpadku by nám ukázalo až to samotné utkání,“ dodal Tancoš.