Černí andělé jsou ve finále a čeká je Plzeň! Soupeře neřešíme, říká Smetková

Když chceme titul, tak musíme porazit všechny! Podle jasného hesla se řídí mostecké házenkářky, které dvakrát v semifinále porazily Olomouc a proklouzly do finále play off, kde je pro někoho možná překvapivě čeká Plzeň, která přešla do vrcholné části sezony přes Kynžvart.

Radost mosteckých házenkářek, které jsou ve finále play off. | Foto: Tomáš Urban