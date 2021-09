I bez svých největších hvězd se mostecké házenkářky dokázaly prosadit na půdě nepříjemné Plzně, kde ve středu večer vyhrály 29:22 (13:13). Připravily tak Plzeňankám první letošní prohru, protože do té doby měly ze tří zápasů dvě výhry a remízu.

Křídelnice Střížková dala Plzni sedm branek, dvě byly ze sedmiček. | Foto: Dominik Síbr

Most při svém širokém kádru pošetřil Ivetu Korešovou, Lucii Mikulčík, Michaelu Holanovou (za svobodna Borovskou) a brankářku Dominiku Müllnerovou. Šanci tak dostaly méně vytížené hráčky a mladičké házenkářky Pazderová a Zemanová a nizozemská gólmanka Ellen Janssenová. Mostečanky vletěly do zápasu s chutí a vypracovaly si i příjemný náskok, ale Západočešky stihly do poločasu srovnat na 13:13.