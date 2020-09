Černí andělé hostí v ligové premiéře Slavii. Naše hra je priorita, ví Tancoš

Po zisku poháru a zlínské devastaci se mostecké házenkářky chystají v Mol lize na velkou domácí premiéru. A fanoušci se mají na co těšit, do haly Baníku v sobotu přijede tradiční rival, Slavia. Černí andělé, jak se hráčkám DHK Baník Most přezdívá, vykročení do nové sezony zvládli, v sobotu vyhráli ve Zlíně 40:25. Jasno bylo po pěti minutách. Teď je čeká větší výzva!

Most versus Slavia Praha. Tenhle zápas má vždycky náboj. | Foto: Tomáš Urban