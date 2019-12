Slávistky sice letos neprožívají tak růžovou sezonu jako v předchozích letech, ale na šlágr do Mostu se umí motivovat. Anděly nečeká nic snadného.

„Máme za sebou tři vítězná ligová utkání v řadě, ale Slavia je na tom úplně stejně, takže co se týče herní pohody a psychiky jsme na tom podobně. Moc dobře ale víme, že se jedná o jeden z nejdůležitějších zápasů MOL ligy a jsem přesvědčený o tom, že se hráčky na toto utkání dokážou správně namotivovat a koncentrovat. To je u nás vždycky jeden z velmi důležitých faktorů, abychom se dokázali koncentrovat a měli vůli vyhrát. V tomto případě o nedostatek motivace nemám strach, už proto, že se jedná o soupeře, se kterým se velmi dobře známe. Vlastně se dá říci, že děvčata znají Slavii lépe než já, mají spolu odehráno nesčetně zápasů, potkávají se i v reprezentaci,“ řekl pro klubový web mostecký trenér Jiří Tancoš. Pražanky dorazí pod Hněvín jako šestý tým nejvyšší soutěže. Most je v MOL lize lídrem tabulky.