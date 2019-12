Od startu zápasu bylo jasné, kdo bude na hřišti dominovat. Poločasových osm branek hostů udělalo skvělou vizitku brankářce Evě Bezpalcová, která odchytala celý zápas. Premiéru si v černém mosteckém dresu užila i starší dorostenka Markéta Zemanová, která vstřelila svůj první interligový gól.

„Před zápasem jsme si stanovili určité cíle a hráčky se je snažily plnit. Z mého pohledu, protože se v podstatě jednalo o přípravný zápas na pohárové střetnutí s Thüringerem, můžu být spokojený,“ hodnotil domácí trenér Jiří Tancoš další zisk dvou bodů. Co jsme trénovali a na co se připravovali, se nám celkem dařilo. V první půli nám fungovala obrana, Eva Bezpalcová zachytala velmi dobře, osm obdržených branek v prvním poločase bylo velmi sympatické skóre. Ve druhé půli už to bylo horší, děvčata myslela hlavně na útok a brankářce moc nepomohla, s tím určitě spokojený být nemůžu. Celkově ale považuji dnešní utkání za vydařené a splnilo, co jsme od něj očekávali,“ uzavřel trenér.

„Pomohlo nám, že jsme soupeře nepodcenily. Dunajská Streda dokázala porazit Michalovce a tušily jsme tak, že to nebude snadný zápas. Vyšlo nám dnes ale hodně akcí, šla nám rychlá házená, čímž jsme je přehrávaly. Jsme spokojené,“ usmívala se po střetnutí osmigólová kanonýrka Mostu Jana Šustková.