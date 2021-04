Nikdy se natajila tím, že Most je pro ní můstkem do zahraničí a tady svůj úkol splnila… Po Dominice Zachové, která posílí německý bundelisgový Thüringer, další nepříjemný odchod.

„Měla jsem nabídky z různých zemí, například z Rumunska, ale Maďarsko pro mě byla celkem jasná volba. Jejich liga patří k nejkvalitnějším v Evropě. Každému se asi vybaví hlavně Györ, ale i jejich ostatní ligové týmy jsou co do kvality poměrně vyrovnané a silné. Nebude asi snadné se tam prosadit, ale věřím, že se mi to povede. Samozřejmě roli hrála i vzdálenost, protože do svého nového působiště to budu mít z domova na Moravě blíže, než to mám nyní do Mostu,“ řekla pro klubový web hráčka, kterou pro vrcholnou házenou vychovalo Veselí nad Moravou.

Mostecká házenkářka Jana Šustková.Zdroj: Dominik Síbr

„A přímo Dunaújvárosi jsem si vybrala mimo jiné i proto, že i já sem měla nějaké požadavky a klub mi vyšel maximálně vstříc,“ dodala.

Jak nahlíží na maďarský jazyk? S tím se prala i její předchůdkyně Markéta Jeřábková v celku Érdu.

„Maďarsky neumím, ale veškerá má dosavadní komunikace s klubem probíhala v angličtině, což by pro mne nebyl zas až takový problém. Komunikace ale patří k věcem, se kterými se při přestupu do nového působiště musí počítat, takže doufám, že to zvládnu,“ říká Jana Šustková.

(pim, vev)