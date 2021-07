První zápas se odehraje ve městě pod Hněvínem v polovině října, odveta pak o týden později v Rumunsku.

„Rumunský tým známe, dokonce jsme se už potkali i na palubovce, v roce 2019 byl totiž účastníkem Turnaje Českého porcelánu Dubí, který každoročně v srpnu pořádáme. Od té doby už se samozřejmě řada věcí změnila, jisté ale je, že jde o těžkého soupeře, který hraje velmi kvalitní rumunskou ligu, odkud vycházejí týmy, které pravidelně a také úspěšně hrají Ligu mistrů. Konkrétně Magura má za sebou v uplynulých sezonách účast ve skupinové fázi Poháru EHF. Bude to pro nás náročný soupeř, ale z kategorie těch, přes které bychom mohli postoupit,“ uvedl na klubovém webu Radek Maděra, který má v celku DHK Baník Most na starosti evropské soutěže.

V případě, že by Mostečanky přes Rumunky přešly, tak by je čekal opět známý soupeř a to maďarský Debrecín.