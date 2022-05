„To by byl můj devátý titul, ale já neberu žádný zápas jako hotovou věc, takže se celý týden pečlivě připravujeme,“ popisuje Müllnerová v současném play off, kdy její tým v sobotu doma (17.15) hostí ve druhém zápase Olomouc. Mostečanky na Hané v prvním měření sil vyhrály 31:26. Fanoušci možná měli trošku strach, protože olomoucká Zora umí doma favority překvapit, ale nakonec se drama nedělo. Pokud si Most dojde pro výhru i na své palubovce, tak je ve finále!

„Já osobně očekávám těžký zápas. Největší předností Olomouce je fakt, že mají velký počet kvalitních hráček, takže mohou často střídat a držet vysoké tempo hry. Na druhou stranu věřím, že s pomocí našich fanoušků to společně zvládneme,“ říká Dominika Müllnerová před sobotním duelem.

„Je to pro nás ale dobrá výchozí pozice. Energie v týmu je velmi dobrá, z hráček je cítit snaha podat na domácí půdě co nejlepší výkon. Tréninky ze začátku týdne se mi líbily, u videa se hráčky aktivně zapojovaly a přicházely s nápady, co oproti minulému střetnutí zlepšit,“ popsal pro klubový web trenér Mostu Adrian Struzik, který v prvním roce mostecké angažmá vybojoval zlato v Českém poháru, stříbro v MOL lize a teď si myslí na zisk českého titulu, který by Most posunul do vysněné Ligy mistrů.

Laštůvka a Mikulková jsou vítězi Běhu okolo 1. náměstí