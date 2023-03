/FOTO/ Fanoušky motorsportu se mají opět na co těšit. Po lednovém triumfu v šestihodinovce v Abu Dhabi začíná pro ambiciózní roudnický tým Buggyra ZM Racing už tento víkend v Mugellu evropská šňůra závodů vytrvalostního šampionátu 24H Series. Ve voze Mercedes-AMG GT4 se budou střídat vítězové ze Spojených arabských emirátů Aliyyah Koloc, David Vršecký a Adam Lacko. Jako náhradnice je připraveno dvojče Aliyyah, Yasmeen Koloc.

Roudnická stáj Buggyra vyráží do Mugella. Foto: Buggyra media | Foto: Deník/VLP Externista

„Vítězství v Abu Dhabi byl skvělý výsledek, ale zůstáváme na zemi. Stále se ve světě endurance učíme. Určitě nejedeme do Mugella s tím, že bereme jen vítězství. Česká nás silná konkurence týmů, které mají s vytrvalostními závody mnohem větší zkušenosti. A právě sbírání zkušeností bude pro nás hlavní devízou letošních startů ve 24H Series,“ uvedl ředitel komunikace Buggyra Jan Kalivoda.

"Moc se těším, až se v Mugellu poprvé svezu. Je to další slavná trať s bohatou historií, kterou budu mít tu možnost zkusit. Trénovala jsem ji na simulátoru a podle mě to je pěkný okruh s řadou rychlých zatáček. Opravdu jsem zvědavá, jak ta stoupání a padáčky budou vypadat ve skutečnosti," řekla Aliyyah Koloc o další nové trati, která ji čeká.

V minulém týdnu se David Vršecký, Adam Lacko a Yasmeen Koloc účastnili testů na okruhu v Mostě. Na severu Čech se na trať vydaly oba speciály Mercedes-AMG GT4. „Na jednom z aut jsme testovali brzdy a jejich nastavení. To je pro závody jedna z nekritičtějších věcí. V druhém se Adam Lacko snažil najet co nejvíc testovacích kilometrů. Také se s tímto vozem poprvé svezl na mokru,“ připomněl David Vršecký, konstruktér a pilot Buggyry v jedné osobě, proměnlivé počasí panující při mosteckých testech.

Yasmeen Koloc se vrátila za volat „gétečka“ deset měsíců po havárii při premiéře Buggyry ve 24H Series ve Spa-Francorchamps. Od té doby si léčila poraněnou ruku. „Yasmeen jezdila skvěle, brzy se svými časy téměř vyrovnala těm našim,“ pochvaloval si Vršecký.

Pro Yasmeen Koloc bylo nejdůležitější, že se mohla vrátit za volant závodního vozu.„Skoro po roce jsem zpátky v Mercedesu GT4. Cítím se velmi dobře. Zápěstí ještě není ve stoprocentním pořádku, ale doufám, že ho dostanu do perfektního stavu, abych mohla letos závodit. Předtím, než jsem usedla do auta, jsem byla hodně nervózní. Už hodně dlouho jsem totiž neřídila závodní auto. Hned po prvním kole na trati jsem se cítila pohodlně a jízdu si užívala,“ uvedla 18letá pilotka, která se v Mostě zhostila také role závodní inženýrky.

Během mosteckých testů byl čas i na to vyzpovídat dvojici závodníků Buggyry, co od účasti v endurance šampionátu čekají. „Důležité bude nasbírat zkušenosti. V Mugellu jsem ani já ani Aliyyah nejeli. Na každé trati je jiný asfalt, což má velký vliv na pneumatiky. Důležitá je také strategie a schopnost rozvrhnout si síly do svého stintu. Máme kde zrychlovat. A to mi právě přijde super, že se nic neopakuje a pokaždé nás čeká velká výzva,“ řekl David Vršecký.

Adam Lacko má se závody vozů GT zkušenosti už ze začátku své kariéry. „Tohle je úplně jiný vůz, než speciál GT1, se kterým jsem kdysi závodil. Ale GT4 si užívám, je to skvělé svezení. Věřím, že jsme na Mugello dobře připraveni. Je skvělé, že máme tak dobře sehranou posádku. S Davidem máme už dlouholetou spolupráci, máme krásný dlouholetý vztah (smích). Měli jsme takovou malou pauzu a teď jsme se zase dali zpátky dohromady. S Aliyyah pokračujeme tam, kde jsme skončili. Ona se mnou začínala, když debutovala v tahačích, a teď pokračujeme v Mercedesu,“ uvedl vždy dobře naladěný pilot.

A co je podle Adama Lacka klíčem k úspěchu ve vytrvalostních závodech? „Setrvačnost, vytrvalost, bezchybnost a mít dobrou taktiku. Hlavní je navazovat na sebe jako týmoví kolegové. Když každý pojede jen na sebe, tak se to do sebe neskloubí. Jako tým si musíme předávat informace a vytvářet taktiku.“

24H Series je uznávaný a silně obsazený vytrvalostní šampionát pořádaní společností Creventic. Závodů v délce od 6 do 24 hodin se účastí sportovní vozy kategorií GT3 či GT4, pohárová Porsche i cestovní vozy specifikace TCR. Evropská část šampionátu má pět dílů. Ten nejbližší je neplánován na příští víkend do italského Mugella, kde se v sobotu a v neděli pojedou dvě šestihodinové části závodu na 12 hodin.

Program Hankook 12h Mugello:

Pátek 24.3. Kvalifikace: 14:30 – 15:25

Sobota 25.3. Závod 1.část: 11:15 – 17:15

Neděle 26.3. Závod 2.část: 9:00 – 15:00

Evropské závody 24H Series 2023:

25.-26. 3. 12h Mugello (sobota 6 hodin + neděle 6 hodin)

6.-7. 5. 12h Spa-Francorchamps (sobota 6 hodin + neděle 6 hodin)

10.-11. 6. 12h Monza (sobota 6:30 hodin + neděle 5:30 hodin)

7.-8. 7. 12h Estoril (sobota kvalifikační šestihodinovka + neděle 12 hodin)

15.-17. 9. 24h Barcelona (sobota start čtyřiadvacetihodinovky)