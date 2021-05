Už jen jediný zápas a mohou vypuknout bouřlivé oslavy. Černí andělé z Mostu, jak se přezdívá místním házenkářkám, v sobotu v domácí hale hostí ve finále play off pražskou Slavii (18.00). Mostečanky jsou krůček od zisku osmého titulu v řadě, protože z pražského střetnutí si přivezly výhru 25:21. V domácím duelu už jim pomohou z hlediště i fanoušci.

Mostecká Petra Maňáková po tvrdé srážce v prvním finálovém zápase se Slavií Praha. | Foto: DHC Slavia Praha

„Naše příprava není oproti předešlým utkáním nijak zvlášť odlišná. Hodně rozebíráme a analyzujeme poslední střetnutí, a to jak na videu, tak i následně v samotném tréninku. Snažíme se pracovat na tom, co se nám povedlo, ale samozřejmě intenzivněji především na tom, v čem jsme chybovali. Chceme aby druhé finálové utkání bylo lepší než to předchozí, zjišťovali jsme, co zapříčinilo náš kolaps v sedmnácté minutě minulého zápasu, kdy jsme si jednoznačně se vyvíjející zápas zbytečně zkomplikovali,“ řekl pro klubový web mostecký kouč Jiří Tancoš.